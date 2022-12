NBA, super rimonta di Phoenix: 58 punti di Booker

18-12-2022 08:08

Tante emozioni nelle sette gare di regular season NBA. Impresa di Phoenix che riesce a mandare al tappeto New Orleans (118-114 il finale), dopo aver recuperato ben 24 punti di svantaggio. Prova eroica di Booker che chiude la partita con ben 58 punti a referto.

Milwaukee non ha problemi a vincere il match con Utah (123-97 il finale, solo due punti di Fontecchio in 15′ in campo). Senza la sua All Star Doncic, Dallas cade, all’overtime, con Cleveland (100-99). Miami si sbarazza di San Antonio (111-101) mentre i LA Clippers piegano Washington (102-93 il finale con 31 punti a referto di Leonard). Sorride anche Portland: 107-95 ai danni di Houston. Infine bel successo di OKC che riesce a portare a casa la vittoria nella sfida con OKC (115-109).