Nba, Tatum show: Celtics in finale di Conference, 76ers umiliati

Al TD Garden i padroni di casa chiudono i conti dopo un terzo quarto strepitoso: ora sfida a Miami.

15-05-2023 00:05

I Boston Celtics dominano contro i 76ers in gara 7, chiudendo i conti con un netto 112-88. Decisivo un terzo quarto devastante da parte dei padroni di casa, che negli ultimi 12′ hanno infierito sui rivali. Protagonista assoluto della sfida ancora una volta Tatum, autore di 51 punti (conditi con 13 rimbalzi e 5 assist).

Inizio equilibrato tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, con gli ospiti che chiudono in vantaggio il primo quarto 29-23. I padroni di casa però reagiscono nel secondo quarto grazie a super Tatum e nel terzo chiudono i conti riuscendo a tirare bene dalla distanza come invece non gli era riuscito nel primo tempo. Colpo psicologico per Harden e compagni, che negli ultimi 12′ incassano nuovamente un altro tremendo parziale: alla fine è 112-88.

Adesso i Boston Celtics affronteranno i Miami Heat nella finale di Conference a Est, a Ovest invece sarà sfida tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Possibile quindi l’ennesima sfida nella storia tra gialloviola e biancoverdi alle Finals Nba.