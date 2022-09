NBA, Udoka sospeso dai Celtics per tutta la stagione

23-09-2022 09:19

Udoka non è più alla guida dei Boston Celtics. Dopo averli trascinati alle Finals NBA solo qualche mese fa, il coach è stato sospeso, con effetto immediato e per tutta la stagione, dalla franchigia biancoverde. Il motivo? Una relazione con una donna dello staff tecnico della squadra (vietato dal regolamento).

“Voglio scusarmi con i nostri giocatori, tutti i fan, l’intera organizzazione dei Celtics e la mia famiglia per averli delusi. Mi dispiace per aver messo la squadra in questa situazione difficile e accetto la decisione della squadra. Per rispetto di tutti i soggetti coinvolti, non avrò ulteriori commenti”, le parole dell’ormai ex coach dei Celtics a ESPN.