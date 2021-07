NBA, ufficializzate le date della prossima stagione

L’NBA non cambia formula per la prossima stagione: il Board of Governors della lega americana, infatti, ha comunicato che anche nel 2021/22 andrà in scena il tanto discusso Play-In, torneo al quale, come accaduto di recente, saranno quindi affidati gli ultimi verdetti playoff.

Dal 12 al 15 aprile 2022 accadrà dunque ancora una volta che le squadre posizionatesi tra il settimo e il decimo posto nelle due conference si giocheranno nel mini torneo di spareggio l’accesso alla postseason, fase questa che avrà inizio nel terzo weekend di aprile.

Di seguito tutte le date chiave della prossima annata NBA:

2 agosto: apertura negoziazioni free-agency

6 agosto: apertura tesseramenti free-agency

8-17 agosto: Las Vegas Summer League

28 settembre: inizio Training Camp

19 ottobre: Inizio stagione regolare

10 aprile: Fine stagione regolare

12-15 aprile: Play-In

16 aprile: Inizio NBA Playoffs

2 giugno: Inizio NBA Finals

19 giugno: Eventuale Gara-7 Nba Finals

23 giugno: NBA Draft

OMNISPORT | 28-07-2021 00:10