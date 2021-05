NBA: un super Jokic manda al tappeto i Clippers

Tante le emozioni nella notte NBA. Denver vince in casa dei LA Clippers (110-104) e conquista la terza piazza in classifica ad Ovest. Grande prova di Doncic, autore di 30 punti, con anche 14 rimbalzi e sette assist.

Bene Atlanta che regola Chicago (108-97, nove punti di Gallinari). Dallas vince, in volata, con Washington (125-124). Doncic da tripla doppia: 31 punti, 20 assist e 12 rimbalzi. Non scherza neppure Westbrook: 42 punti. OKC perde 152-95 in casa. E’ la peggior sconfitta interna della storia dei Thunder.

I risultati della notte:

DALLAS MAVERICKS-WASHINGTON WIZARDS 125-124

L.A. CLIPPERS-DENVER NUGGETS 104-110

MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW ORLEANS PELICANS 136-140 OT

OKLAHOMA CITY THUNDER-INDIANA PACERS 95-152

HOUSTON ROCKETS-GOLDEN STATE WARRIORS 87-113

ORLANDO MAGIC-MEMPHIS GRIZZLIES 112-111

UTAH JAZZ-TORONTO RAPTORS 106-102

ATLANTA HAWKS-CHICAGO BULLS 108-97

CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 107-94

CLEVELAND CAVALIERS-MIAMI HEAT 107-124



OMNISPORT | 02-05-2021 08:14