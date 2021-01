NBA, Utah Jazz: sono 11 di fila

Gli Utah Jazz conquistano la loro undicesima vittoria consecutiva nella notte NBA e continuano a primeggiare in Western Conference. A cadere questa volta sono i Dallas Mavericks: Doncic, rimasto troppo solo, a fine partita sbotta, “gara terribile, sembra che non siamo interessati al risultato”. Ok i Clippers ad Orlando, bene San Antonio, Philadelphia e Brooklyn. Atlanta supera i Wizards, 11 punti per Gallinari.

I risultati di NBA:

UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 120-101

NEW ORLEANS PELICANS-MILWAUKEE BUCKS 131-126

WASHINGTON WIZARDS-ATLANTA HAWKS 100-116

OKLAHOMA CITY THUNDER-BROOKLYN NETS 125-147

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHILADELPHIA 76ERS 94-118

SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 119-109

ORLANDO MAGIC-L.A. CLIPPERS 90-116

NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 102-81

CHARLOTTE HORNETS-INDIANA PACERS 108-105

TORONTO RAPTORS-SACRAMENTO KINGS 124-126

