NBA, vincono Memphis e Denver. Banchero non basta a Orlando

22-10-2022 09:13

Nella notte, in NBA, ben undici i match giocati. Ottima prestazione di Morant che mette a referto 49 punti contro Houston. Non sono da meno anche Jokic che porta Denver a vincere contro gli Warriors e Lillard che aiuta i suoi ad avere la meglio contro i Suns.

Da segnalare anche la vittorie di Boston. in chiave azzurra buona prova di Paolo Banchero con 20 punti e 12 rimbalzi: la prestazione dell’azzurro non basta con il k.o per mano di Atlanta

HOUSTON-MEMPHIS 122-129

GOLDEN STATE-DENVER 123-128

PORTLAND-PHOENIX 113-111 DTS

MIAMI-BOSTON 104-111

ATLANTA-ORLANDO 108-98

MINNESOTA-UTAH 126-132 DTS

BROOKLYN-TORONTO 109-105

CHARLOTTE-NEW ORLEANS 112-124

WASHINGTON-CHICAGO 102-100

NEW YORK-DETROIT 130-106

INDIANA-SAN ANTONIO 134-137