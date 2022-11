NBA, vincono Warriors e Celtics. Banchero ne fa 30 ma non basta

08-11-2022 09:44

Nella notte NBA, con tutte le squadre impegnate in vista delle elezioni, arriva il primo k.o dei Bucks, sconfitti ad Atlanta. Bene ancora Paolo Banchero che però non basta a Orlando che si arrende ai Rockets. Philadelphia vince così come i Celtics e i Warriors che rialzano la china e si impongono sui Kings.

ORLANDO-HOUSTON 127-134

ATLANTA-MILWAUKEE 117-98

UTAH-LAKERS 139-116

PHILADELPHIA-PHOENIX 100-88

INDIANA-NEW ORLEANS 129-122

MEMPHIS-BOSTON 106-109

CLIPPES-CLEVELAND 119-117

CHARLOTTE-WASHINGTON 100-108

DETROIT-OKLAHOMA CITY 112-103

GOLDEN STATE-SACRAMENTO 116-113

MIAMI-PORTLAND 107-110

CHICAGO-TORONTO 111-97

MINNESOTA-NEW YORK 107-120

SAN ANTONIO-DENVER 109-115

DALLAS-BROOKLYN 96-94