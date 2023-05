NBA: Warriors e Knicks ancora vivi, ko Lakers e Heat

Vittorie interne per Golden State e New York nella notte NBA

11-05-2023 09:07

I Golden State Warriors battono in gara 5 i Los Angeles Lakers per 121-106 e allungano la serie (2-3) contro LeBron e compagni. A trascinare la squadra di coach Kerr Steph Curry con 27 punti e 8 assist, Andrew Wiggins con 25 punti e 7 rimbalzi, e Draymond Green con 20 punti. LeBron James chiude a 25 punti con ottime percentuali dal tiro ma non basta.

Serie riaperta anche a est con la vittoria casalinga dei New York Knicks contro i Miami Heat per 112-103. Jalen Brunson guida il riscatto della Grande Mela con 38 punti, Randle ne fa 24 e RJ Barrett 26. Negli Heat il migliore è Butler con 19 punti.