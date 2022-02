NCAA: Juwan Howard sospeso per cinque partite

22-02-2022 11:38

Per il resto della regular season (cinque partite), Howard non potrà essere in panchina a guidare la sua squadra, ovvero Michigan Wolverines. L’ex stella NBA è stata sospesa.

Il motivo? Il coach di Michigan ha colpito al volto l’assistente allenatore Krabbenhoft di Wisconsin. “Voglio fare le mie più sincere scuse ai miei giocatori e alle loro famiglie, al mio staff, alla mia famiglia e ai fan di Michigan in tutto il mondo. Vorrei scusarmi personalmente anche con l’assistente allenatore del Wisconsin Joe Krabbenhoft e la sua famiglia”, le parole di Howard riportate da ESPN.

