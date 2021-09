Nedved sincero: "Preoccupano i punti, non le prestazioni"

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Dazn ha parlato prima del match con lo Spezia: “La preoccupazione è solamente per i punti che non sono tantissimi, ma vedo positività dalla prestazioni. Soprattutto nell’ultima. Non siamo riusciti a mantenerla per 90′ e ci è mancata concentrazione sulle palle ferme, in questo dobbiamo migliorare”.

“Mi aspettavo di più da Chiesa? Assolutamente no, sta facendo molto bene. E’ andato in nazionale in ottima forma, è tornato con un infortunio e si è fermato per almeno una settimana. Abbiamo dovuto gestirlo, oggi dovrebbe giocare, perciò è già pronto”.

La trattativa con Dybala: “Siamo contenti di quello che sta facendo. Stiamo proseguendo con la trattativa, in questo periodo si gioca davvero tanto e dobbiamo trovare il modo di terminare l’operazione. Manca qualcosina per il rinnovo, ma siamo molto fiduciosi”.

OMNISPORT | 22-09-2021 18:35