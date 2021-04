Nei 100 stile libero 128° titolo italiano per Federica Pellegrini

Nei 100 stile libero degli assoluti di Riccione 128° titolo italiano complessivo, 77° individuale e 23° su questa distanza per Federica Pellegrini. La 33enne fuoriclasse veneta di Spinea ha nuotato in 53”86, a 26 centesimi dal pass olimpico di 53”60, che proverà a ottenere agli Europei di Budapest, ma intanto ha incamerato quello per la staffetta 4×100 di Tokyo, e domani ci saranno i “suoi” 200 stile libero. Fede ha preceduto Chiara Tarantino, che con 54”90 ha polverizzato il proprio precedente personale di 55”47, e Silvia Di Pietro, terza in 54”97.

OMNISPORT | 01-04-2021 19:35