Nel Bologna si rivede Falcinelli: prima convocazione stagionale

10-01-2022 18:32

L’emergenza che sta colpendo la Serie A, con molti assenti a causa del Covid, offre delle possibilità inattese a giocatori che sembravano ormai ai margini delle rispettive squadre. Appartiene a questa categoria Diego Falcinelli, attaccante in forza al Bologna.

In vista della sfida di campionato contro il Cagliari, il tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic ha inserito l’ex giocatore – tra le altre – di Sassuolo e Crotone nella lista dei convocati. Una chiamata non da poco, dato che per Falcinelli si tratta della prima convocazione in questa stagione.

Finalmente la luce in fondo al tunnel per l’attaccante, tornato al Bologna in estate dopo aver giocato in prestito prima al Perugia e poi con la maglia della Stella Rossa.

Falcinelli non rientrava nei piani di Mihajlovic, essendo infatti con la valigia pronta per tutto il mercato estivo. Visto che non si è concretizzata nessuna trattativa, alla fine è rimasto a Bologna ma recitando di fatto il ruolo del corpo estraneo.

Dopo mesi di tribuna, la prima chiamata stagionale è arrivata in vista del match del 6 gennaio contro l‘Inter (poi rinviato a causa del Covid). Sembrava una maledizione per Falcinelli, che però è stato convocato anche per il successivo incontro contro il Cagliari.

OMNISPORT