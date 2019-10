Nel futuro di Andrea Petagna c'è l'amico trapper Sfera Ebbasta

C’è chi si dedica alla carriera di procuratore, vedi Francesco Totti (che regala ancora lezioni di calcio dal campo, giocando a 8), e c’è chi come altri nomi noti investe in attività commerciali. Per Andrea Petagna non è ancora arrivato il momento di chiudere, lasciando gli scarpini nell’armadietto, ma forse è capitata l’occasione giusta per vedersi imprenditore.

Così da mercoledì 16 ottobre, il giocatore della Spal inizierà una nuova avventura, aprendo con l’amico Sfera Ebbasta dal nome Healthy Color, nuovo Healthy Food Corner sito in via della Moscova 41, a Milano.

Sfera, dopo gli ultimi successi discografici e un tour europeo dopo la tragedia di Corinaldo, si sta lanciando in una nuova avventura nella veste di giudice di X Factor. Per il giocatore, la stagione in corso è una sfida ai suoi record personali.

Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma principalmente verso il pianeta. Questo è il concept e la filosofia che alberga nelle scelte del duo che ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso: salute, Ecologia e Sostenibilità sono alcuni dei valori chiave che guidano il processo di ogni singola preparazione del nuovo Healthy Food Corner targato Sfera Ebbasta e Andrea Petagna.

“In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Da sportivi e amanti della forma fisica Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare – dichiarano Sfera Ebbasta ed Andrea Petagna attravero il loro ufficio stampa – Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia”.

Nota importante per gli appassionati: Healthy Color è 100% alcol free ed eco-friendly.

VIRGILIO SPORT | 15-10-2019 19:15