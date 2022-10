26-10-2022 17:00

Jack Doohan, pilota classe 2003, è stato scelto dal team Alpine per guidare l’A522 nelle prove libere di venerdì 28 ottobre in Messico. Doohan è figlio d’arte di Mick, leggenda dei motori e del Motociclismo, capace di vincere per ben 5 volte il titolo della classe 500.

La scelta di Alpine: c’è Jack Doohan

Il team francese di Alpine ha così scelto di “lanciare” in pista il pilota classe 2003, Jack Doohan figlio di Mick icona delle Moto con in bacheca cinque Mondiali nella classe 500 dal 1994 al 1998. Il pilota sarà alla guida delll’A522 nelle prove libere di venerdì 28 ottobre in Messico. Mick al figlio ha trasmesso sì la passione per i motori ma non quella per le due ruote. “Il mio obiettivo è arrivare in Formula 1 – ha detto dopo l’ufficialità della notizia – e questo è un’opportunità unica e un altro passo avanti verso il raggiungimento di questo traguardo”.

Jack Doohan e la stagione in Formula 2

Doohan è stato protagonista di una bella stagione in Formula 2 correndo con il team Virtuosi Racing. Ha vinto tre gare a Silverstone, in Ungheria e a Spa e ha chiuso per ben altre tre volte sul podio conquistando così la quarta piazza della classifica generale. Già in passato aveva iniziato a prendere confidenza con il modo della F1 entrando nell’Alpine Academy e testando la macchina. Jack Doohan ha avuto anche come figura di riferimento, oltre il padre, pure Davide Brivio, responsabile per Alpine della crescita dei nuovi talenti. Si apre così una nuova fase per il pilota che probabilmente potrebbe fare le prove libere anche ad Abu Dhabi.

Jack Doohan, solo l’ultimo dei figli d’arte

Doohan è solo l’ultimo dei figli d’arte in Formula Uno. Basoti pensare a Carlos Sainz Jr. alla guida dalla Ferrari, passando per la famiglia Hill e Rosberg fino a Villeneuve e Verstappen. Poi c’è il caso di Mick Schumacher il cui futuro in Haas e in Formula Uno sembra sempre più incerto con voci che lo vorrebbero vicino ad Audi.