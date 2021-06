Nessun ritorno a breve per Totti alla Roma: "Se chiamano ho il telefono spento"

L’Italia si è guadagnata sul campo un posto tra le grandi favorite per la vittoria finale di Euro 2020. La compagine Azzurra infatti, non solo ha superato di slancio la fase a gironi, ma ha anche proposto un ottimo calcio, probabilmente il migliore nel torneo.

Francesco Totti, nel giorno dell’annuncio del suo ruolo di ambassador delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ha parlato di quanto sta facendo la Nazionale di Roberto Mancini.

“Le cose stanno andando nel verso giusto, ma non diciamo nulla per scaramanzia. La squadra è unita e sta unendo anche il Paese. Speriamo di arrivare il più avanti possibile, perché è tanto tempo che l’Italia non vince gli Europei. Penso che possa essere l’anno giusto”.