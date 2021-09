Nets, Nash accoglie Paul Millsap e Patty Mills

Nell’accogliere in conferenza stampa Paul Millsap e Patty Mills Steve Nash non ha nascosto tutto il proprio entusiasmo. Il tecnico dei Nets ha infatti salutato con parole molto dolci l’approdo a Brooklyn dei due giocatori ex Denver e San Antonio.

“Paul Millsap è un giocatore solido, intelligente e che ha visto di tutto; è un giocatore che sa giocare in più posizioni, allargando il campo o giocando in area. Sa passare e gestire la palla e sarà in grado di giocare in ogni tipo di difesa” ha affermato convinto l’head coach canadese.

“Patty Mills è ovviamente un giocatore che ha vinto un titolo con gli Spurs, è stato lì 10 anni. Penso sia un’incredibile aggiunta per la nostra cultura considerando la sua personalità. La sua capacità di tirare e di giocare in ritmo sarà inoltre immensamente utile” è stato il commento al miele di Nash, pronto a sfruttare appieno i due nuovi arrivati per rilanciare la candidatura dei Nets al titolo 2022.

OMNISPORT | 23-09-2021 23:57