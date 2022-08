Newcastle: acquisto record per Isak dalla Real Sociedad

25-08-2022 10:59

Lo svedese Alexander Isak verrà bollato come l’uomo del trasferimento più oneroso di Newcastel e Real Sociedad. I primi spenderanno 70 milioni di euro per acquistare l’attaccante nazionale scandinavo, la cifra più alta mai spesa per un singolo acquisto. Nel contempo, la sua cessione sarà la più importante incassata nella storia degli spagnoli. L’ex calciatore del Borussia Dortmund arriverà oggi in Inghilterra per effettuare le visite mediche di rito prima della firma sul contratto con la squadra inglese.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE