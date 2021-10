Neymar a sorpresa: "Quello del 2022 potrebbe essere il mio ultimo mondiale"

Il fenomeno brasiliano del PSG Neymar, che però ha mostrato le cose migliori della sua carriera quando vestiva la maglia del Barcellona, si è raccontato nel documentario prodotto da DAZN “Neymar jr. and the line of kings”, produzione che ripercorre tutta la storia dell’asso verdeoro.

Nel corso dell’intervista, O’Ney se ne esce con una rivelazione choc riguardo il suo futuro, e precisamente le sue future partecipazioni ai Mondiali. Quello del 2022 infatti, di cui è main testimonial, potrebbe davvero essere l’ultimo dell’ex Santos, che non pensa di reggere a livello mentale altre due competizioni del genere, che come si sa sono particolarmente intense dal punto di vista emotivo per tutti i giocatori brasiliani. Queste le sue dichiarazioni:

“Penso che sia la mia ultima Coppa del Mondo quella del 2022 in Qatar. Lo vedo come l’ultimo perché non so se ho più la forza d’animo per affrontare il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, farò di tutto per vincere con il mio paese, per realizzare il mio sogno più grande da quando ero piccolo. E spero di poterlo fare”.

Classe 1991, Neymar ha già partecipato a due edizioni della Coppa del Mondo, nel 214 e nel 2018. Il primo è stato un vero incubo per Neymar, infortunatosi nei quarti di finale con la Colombia (frattura vertebrale) e costretto a guardare da fuori la Selecao venire letteralmente massacrata per 7-1 da una Germania ingiocabile. Sfumato così il sogno di vincere il Mondiale davanti ai proprio tifosi, nel mitico Estadio Maracana di Rio de janeiro.

Nel 2018 Neymar ha dovuto affrontare una corsa contro il tempo per recuperare la forma fisica prima di Russia 2018, dopo aver saltato gli ultimi tre mesi della stagione del club a causa di un infortunio al piede. Nonostante buone prestazioni, Ney è uscito ai quarti contro il Belgio.

OMNISPORT | 10-10-2021 15:32