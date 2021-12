NFL: Chiefs, Bengals e Bills corrono verso i play-off

27-12-2021 07:40

Week-end cruciale per l’NFL, ormai ad un passo dal completare la griglia dei play-off. Dallas disintegra Washington (56-14) e si conferma miglior squadra della NFC East.

La corona dell’AFC West va ai Chiefs del QB Mahomes che si impongono sugli Steelers con un secco 36-10. Vittorie fondamentali, in ottica post-season, anche per Bengals e Bills, rispettivamente, con Ravens (41-21) e Patriots (33-21). Sorridono anche i Bears che, battendo i Seahawks, sono ancora in corsa per un posto nei play-off (25-24 il finale del match). Tampa Bay, vincente con Carolina (32-6), รจ regina della NFC South.

