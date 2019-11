NFL, i 49ers sanno solo vincere

Nel classico appuntamento del giovedì notte con la regular season NFL, i 49ers confermano di essere una delle franchigie più in forma del momento, conquistando l'ottava vittoria di fila (nessuna sconfitta subita).

San Francisco si è imposta su Arizona per 28-25, in un match decisamente emozionante. I Cardinals, nell'ultimo periodo, hanno sfiorato la clamorosa rimonta, mettendo a referto 11 punti (zero per i 49ers). Per Garoppolo, QB di San Francisco, 317 yards completate (28/37) con quattro TD pass.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 07:19