14-12-2021 07:23

Manca ancora l’ufficialità ma, come riportato da ESPN, Las Vegas dovrebbe essere la sede del Super Bowl LVIII, in programma nel 2024. Un bel colpo per la città del gioco.

Da quando i Raiders hanno preso casa a Las Vegas, l’interesse della città per il football americano è cresciuto a dismisura, al punto da diventare la sede del Super Bowl LVIII.

OMNISPORT