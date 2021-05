NFL, Lawrence: "Entusiasta di giocare a Jacksonville"

La prima scelta del Draft NFL 2021 è stata Trevor Lawrence. Il quarterback visto a Clemson giocherà nelle fila del Jacksonville Jaguars. Sarà lui l’uomo a cui la franchigia si affiderà per i prossimi anni.

“E’ stato surreale. Sono super entusiasta di andare a giocare a Jacksonville. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare”, le sue parole riportate da ESPN. In 40 partite disputate dal 2018 al 2020, Lawrence ha completato 758 passaggi su 1.138 (66,6%) per 10.098 yard, con 90 touchdown e 17 intercetti. Lawrence ha tentato 231 corse, conquistando 943 yard (media 4.1) e 18 touchdown.

