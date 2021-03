NFL: le mosse dei Chicago Bears

I Chicago Bears, reduci da una stagione decisamente negativa, stanno prendendo delle decisioni importanti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da ESPN, pronto il taglio di Fuller. L’addio del veterano cornerback, permetterà alla franchigia di risparmiare 14 milioni di dollari (a fronte di un esborso di sei).

Invece, il wide receiver Robinson corre verso la riconferma. Resterà a Chicago, guadagnando, per quanto concerne la stagione NFL 2021, 18 milioni di dollari. Robinson vanta 457 ricezioni per 5.999 yard e 39 touchdown in 88 partite di carriera NFL.

OMNISPORT | 19-03-2021 07:58