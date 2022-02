NFL, l'uomo dei record Tom Brady si ritira: tutti i numeri del G.O.A.T.

02-02-2022 19:30

Dopo le incertezze dei giorni scorsi, con post cancellati e silenzio stampa da parte dell’agente, ora è ufficiale: Tom Brady, il più grande quarterback della storia del football americano, si ritira ufficialmente. Siamo di fronte a uno degli sportivi più vincenti e longevi di tutti i tempi, atleta che tramite un severissimo programma alimentare e atletico è stato in grado di dominare i campo dell’NFL per un ventennio, vincendo ben sette titoli del Superbowl di cui sei con i New England Patriots, formazione che ha reso leggenda.

Tom Brady, l’uomo dei sette Superbowl

E dire che all’inizio della carriera non era neanche visto come un vero e proprio fenomeno. Preso nel 2000 da New England come scelta numero 199 del draft di quell’anno, Brady passa i primi tempi nella lega come riserva. Da li fu un’ascesa ininterrotta che lo ha portato a vincere sei Superbowl con New England ( (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI e LIII) e una volta con i Buccaneers (LV, vinto) in nove apparizioni.

Definito G.O.A.T dagli esperti americani (acronimo di Greatest Of All Time, proprio come Messi nel calcio), Brady ha annunciato il proprio ritiro dai campi all’età di 44 anni (ne compirà 45 ad agosto) scrivendo un post sul social network Twitter:

“Ho sempre creduto che il football fosse uno sport totalizzante: se non c’è un impegno competitivo al 100%, non avrai successo e il successo è ciò che amo di più nel gioco. C’è una sfida fisica, mentale ed emotiva OGNI singolo giorno che mi ha permesso di massimizzare il mio potenziale. E ho fatto del mio meglio in questi ultimi 22 anni. Non ci sono scorciatoie per il successo sul campo o nella vita”.

D’ora in poi si dedicherà ai suoi affari, come per esempio alla gestione del suo marchio di abbigliamento sportivo.

Tom Brady, tutti i record del numero 12

Tom Brady, oltre a detenere il record di sette successi nel Superbowl, di cui sei con New England e uno con Tampa Bay, è stato eletto ben cinque volte MVP della partita, come nessun altro prima di lui. Inoltre, Brady ha detenuto il record della Lega per il maggior numero di passaggi da touchdown lanciati in una singola stagione tra il 2007 e il 2013.

Possiede inoltre il terzo più alto passer rating in carriera di tutti i tempi (97,2) tra i giocatori con almeno 1.500 passaggi tentati. Pazzesco anche un record di squadra detenuto dal quarterback. Brady ha infatti avuto un grosso ruolo nel contribuire al record NFL per il maggior numero di vittorie consecutive di una franchigia (New England) con 21 successi nell’arco di due stagioni (2003–04), mentre nel 2007 guidò sempre i Patriots a disputare la prima (e finora unica) stagione regolare senza sconfitte da quando il numero di gare stagionali è stato aumentato da 14 a 16.

Ma molti altri sono i record che detiene il grande quarterback, che lascerà un solco enorme nel cuore di tutti gli appassionati della palla ovale. 243 vittorie in regular e post season, 316 gare da titolare, top per un quarterback, ben 97569 yard di passaggio tra regular e post. Sono poi 624 touchdown lanciati, e 7.263 passaggi completati.

Tom Brady, la reazione del mondo dello sport

Tante sono state le personalità che hanno voluto manifestare il proprio sostegno social a Tom Brady nell’annuncio del proprio ritiro. Stiamo comunque parlando di uno dei più grandi atleti di ogni epoca.

“7 anelli SuperBowl, 5 Superbowl MVP. 3 premi MVP della stagione. 22 incredibili stagioni. una leggenda, Grazie Ton Brady” il commento della leggenda spagnola del basket Pol Gasol, recentemente ritiratosi lui stesso e ora membro del CIO.

“Tom Brady si è ritirato dal football dopo due 22 straordinarie stagioni, grossa fonte di notizie per Jedd Darlington e me” il tweet di Adam Schefter ritwittato dal James Harden dei Brooklyn Nets.

“Fine della corsa amico mio.congratulazioni per la tua strepitosa carriera!! Gtazie per i ricordi per l’ispirazione”. il post Instagram del King LeBron James.

Grande è stato l’impatto di Brady anche nel mondo fuori dal rettangolo da gioco. Sia nel 2005 che nel 2021 è stato nominato Sportivo dell’Anno da Sports Illustrated, una delle massime riviste sportive americane, mentre vince il premio di “Sportsman of the Year” di The Sporting News nel 2004 e 2007, anno in cui fu anche nominato Atleta Maschile dell’Anno dall’Associated Press. E’ stato il primo giocatore della NFL a ricevere questo premio da Montana nel 1990.

