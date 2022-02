24-02-2022 11:25

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Tom Brady, dopo essersi ritirato ufficialmente, sarebbe pronto per cominciare una nuova sfida personale, questa volta nel mondo del cinema.

Il leggendario QB sarebbe pronto ad interpretare sé stesso in 80 for Brady, produzione cinematografica il cui primo ciak dovrebbe essere dato questa primavera. Si vocifera che sia anche il produttore del film. Nuova vita per Tom Brady.

OMNISPORT