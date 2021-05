NHL: Avalanche, rimonta da primato

Solo tre partite nella notte del campionato statunitense di hockey e la copertina è tutta per gli Avalanche. La squadra di Jared Bednar si prende il primato in classifica grazie al quinto successo consecutivo: il 5-1 ai Kings arriva in rimonta dopo aver chiuso sotto il primo periodo.

Decisiva la doppietta di Tyson Jost in apertura del secondo periodo che vale l’aggancio al primo posto dei Vegas Golden Knights. Derby canadese a Calgary contro Vancouver mentre St. Louis liquida Minnesota, che perde terreno: terza sconfitta nelle ultime cinque partite per i Wild.

I risultati:

​St. Louis Blues-Minnesota Wild 7-3

Calgary Flames-Vancouver Canucks 4-1

Colorado Avalanche-Los Angeles Kings 5-1

OMNISPORT | 14-05-2021 08:15