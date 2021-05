NHL: Carolina ai quarti, derby canadese alla bella

Carolina chiude la serie contro Nashville e accede ai quarti di finale della Stanley Cup 2021. Alla squadra di Rod Brindamour sono servite sei partite per eliminare i Predators, che chiudono a testa alta la propria stagione dando filo da torcere agli Hurricanes anche nell’ultimo match.

Carolina sempre sotto fino al guizzo di Dougie Hamilton nel terzo periodo, poi al supplementare il finlandese Sebastian Aho ha siglato il 4-3 finale che chiude la serie sul 4-2 e allinea Carolina tra le migliori otto insieme a Tampa Bay Lightning, che sarà il prossimo avversario degli Hurricanes, New York Islanders, Boston Bruins, Winnipeg Jets e Colorado Avalanche, tutte già qualificate.

Restano ancoa aperte due sole serie: Vegas Golden Knights e Minnesota Wild si affronteranno nella notte italiana di sabato per la decisiva Gara 7, mentre tre giorni più tardi sarà la volta dell’ultimo match tra Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens: il derby canadese si è confermato spettacolare anche in Gara 6, vinta da Montreal per 4-3 dopo i supplementare grazie al gol decisivo di Nick Suzuki.

Risultati:

Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens 3-4 dopo i supplementari

Nashville Predators-Carolina Hurricanes 3-4 dopo i supplementari

OMNISPORT | 28-05-2021 07:26