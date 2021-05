NHL: i Blackhawks fermano la corsa degli Hurricanes

Si ferma a cinque la serie di successi consecutivi degli Hurricanes: Carolina cade infatti a sorpresa in casa contro i Blackhawks, pur mantenendo saldamente il primato in classifica: decide un gol di Alex DeBrincat al supplementare.

Non conosce fine, invece, la crisi delle squadre di New York: Rangers incassano contro Boston la quinta sconfitta consecutiva, tre invece i ko di seguito per gli Islanders, sgambettati in casa da New Jersey.

Conferma invece il buon momento Pittsburgh, che liquida nettamente i Buffalo ribadendo la leadership a Est grazie a un super Jeff Carter, autor di quattro reti. A Nord invece comanda Toronto che piega Montreal.

I risultati della notte:

Boston Bruins-New York Rangers 4-0

Carolina Hurricanes-Chicago Blackhawks 1-2 dopo supplementari

New York Islanders-New Jersey Devils 1-2

Pittsburgh Penguins-Buffalo Sabres 8-4

Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens 5-2

Edmonton Oilers-Vancouver Canucks 3-6



OMNISPORT | 07-05-2021 08:36