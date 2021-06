NHL: Montreal elimina Winnipeg all'overtime

Montreal non regala nulla a Winnipeg. In gara 3, i Canadiens si impongono 3-2 all’overtime (decisiva la rete di Toffoli) e chiudono sul 4-0 la serie contro i Jets (mai realmente in grado di dar fastidio a Montreal).

In una caldissima e combattuta gara 5, i New York Islanders hanno la meglio nel match sul campo di Boston (5-4 il finale). Vittoria che permette agli Islanders di portarsi sul 3-2 nella serie con i Bruins.

I risultati della notte:

BOSTON BRUINS – NEW YORK ISLANDERS 4-5 (SERIE 2-3)

MONTREAL CANADIENS – WINNIPEG JETS 3-2 OT (SERIE 4-0)

OMNISPORT | 08-06-2021 07:29