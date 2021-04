NHL: ok Islanders e Hurricanes, Washington ko

Continuano la loro corsa in testa alle rispettive divisioni i Carolina Hurricanes e i New York Islanders. I primi hanno battuto per 3-0 i Florida Panthers, conquistando la terza vittoria di fila; la squadra della Grande Mela ha invece piegato per 3-2 Philadelphia, centrando il quarto successo consecutivo e confermandosi ad est. Secondo ko di fila per Washington, battuta da Boston 2-4.

I risultati delle partite di NHL disputate nella notte

Buffalo Sabres-New Jersey Devils 3-6

Carolina Hurricanes-Florida Panthers 3-0

Columbus Blue Jackets-Tampa Bay Lightning 4-6

Montreal Canadiens-Winnipeg Jets 2-4

New York Islanders-Philadelphia Flyers 3-2

New York Rangers-Pittsburgh Penguins 2-5

Ottawa Senators-Edmonton Oilers 1-3

Washington Capitals-Boston Bruins 2-4

Detroit Red Wings-Nashville Predators 1-7

Chicago Blackhaws-Dallas Stars 1-5

OMNISPORT | 09-04-2021 08:36