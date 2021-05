NHL: Tampa Bay archivia la pratica Florida

Tampa Bay vince Gara 6 (4-0 il finale) e chiude la serie con Florida sul 4-2. Stesso risultato per i New York Islanders che, nel sesto atto della serie, non falliscono il match point, chiudendo il match sul 5-3 (doppietta di Nelson).

Sempre più spettacolare la serie tra Minnesota e Vegas. I Wild hanno vinto nettamente Gara 6 (3-0), conquistando il successo che vale il 3-3 nella serie. Si deciderà tutto in una Gara 7 che promette scintille.

I risultati della notte:

MINNESOTA – VEGAS 3-0 (SERIE 3-3)

TAMPA BAY – FLORIDA 4-0 (SERIE 4-2)

NEW YORK ISLANDERS – PITTSBURGH 5-3 (SERIE 4-2)

OMNISPORT | 27-05-2021 08:20