NHL: Tampa Bay esagareta: 8-0 in gara 5

Gara da dimenticare per i New York Islanders. In gara 5, Tampa Bay si impone con un nettissimo 8-0, portandosi così in vantaggio nella serie (3-2 al momento).

Dopo meno di 15′, gara già sul 3-0 per i Lightning: “Siamo un po’ frustrati. Fin dall’inizio, non abbiamo fatto il nostro gioco. Sapevamo cosa avrebbero fatto. Non ci siamo mai trovati”, le parole di Greene degli islanders a ESPN.

I risultati della notte:

TAMPA BAY LIGHTNING – NEW YORK ISLANDERS 8-0 (SERIE 3-2)

OMNISPORT | 22-06-2021 08:19