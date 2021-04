NHL: tutto facile per i Rangers con i Devils

Tantissime le gare di regular season NHL disputate. Il derby viene vinto da New York che regola New Jersey con un secco 6-3 (tripletta per Buchnevich). Bene anche Pittsburgh che si impone su Buffalo per 3-2.

Importante vittoria interna per Carolina: 3-1 ai danni di Nashville (gli Hurricanes sono primi nella Central Division con il record di 29-10). Cade Montreal, battuta, in maniera netta da Ottawa (4-0 il finale).

I risultati della notte:

MONTREAL-OTTAWA 4-0

BUFFALO-PITTSBURGH 2-3

NEW YORK-NEW JERSEY 6-3

PHILADELPHIA-WASHINGTON 3-6

MINNESOTA-SAN JOSE” 5-2

DALLAS-COLUMBUS 5-1

WINNIPEG-EDMONTON 0-3

TAMPA BAY-FLORIDA 3-5

DETROIT-CHICAGO 0-4

CAROLINA-NASHVILLE 3-1

ARIZONA-ST. LOUIS 3-2

OMNISPORT | 18-04-2021 08:36