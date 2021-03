NHL: vittorie ai supplementari per New York, Carolina e Toronto

Si sono giocate nella notte le partite di NHL delle 4 divisioni.

Tampa Bay cade sotto i colpi di Dallas e perde dopo cinque vittorie consecutive: nonostante il ko, i Lightining sono sempre primei nella Atlantic Division della Eastern Conference dell’NHL con 48 punti, incalzati da Washington che ha vinto contro New Jersey. Male i Detroit Red Wings ultimi in classifica, che cadono 7-1 contro Nashville.

Nella north division vittoria ai supplementari per Toronto che supera 3-2 Ottawa e mantiene la prima posizione; a due sole lunghezze di distanza ci sono i Winnipeg Jets che si sono imposti fuori casa 5-1 contro Vancouver alla loro terza sconfitta consecutiva.

Bagarre nella west division dove nel big match della giornata perde la capolista Las Vegas contro Colorado: entrambe le squadre sono appaiate in prima posizione a 45 punti, ma attenzione anche a Minnesota che è secpondo a solo due punti di distanza.

RISULTATI

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 3-4 DTS

Chicago Blackhawks – Florida Panthers 3-0

Nashville Predators – Detroit Red Wings 7-1

Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 4-3

Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 2-3 DTS

Boston Bruins – New York Islanders 3-4 DTS

Philadelphia Flyers – New York Rangers 3-8

Washington Capitals – New Jersey Devils 4-3

Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 4-0

Minnesota Wild – St. Louis Blues 2-0

Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 5-1



OMNISPORT | 26-03-2021 09:28