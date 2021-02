Niang cambia squadra: dal Rennes all'Al Ahli, è ufficiale

Dopo essere stato vicinissimo al Bologna nell’ultima giornata del mercato invernale, Mbaye Niang ha trovato una nuova squadra. L’ex Milan e Torino ha lasciato il Rennes per l’Al Ahli.

In serata è arrivata l’ufficialità del passaggio dell’attaccante nel club dell’Arabia Saudita. Trasferimento chiuso con un prestito fino a fine stagione.

In stagione al Rennes il classe 1994 ha giocato soltanto 12 partite, anche a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali. Nell’ultimo periodo è stato messo in disparte.

Nelle ultime ore di apertura del mercato invernale il senegalese era stato trattato dal Bologna, come aveva rivelato anche Walter Sabatini. Niente Emilia, dunque, ma Arabia.

OMNISPORT | 07-02-2021 23:08