Nibali e i due volti di Di Luca

In una lunga intervista concessa al 'Corriere della Sera' Vincenzo Nibali ha parlato anche di Danilo Di Luca, che è stato suo compagno di squadra. "Ha meritato una lunga squalifica – ha detto il siciliano -. Ma era un uomo e un capitano generoso e resta un mio amico anche se si è fatto travolgere dalla smania di guadagnare".

"Non penso mai che un mio avversario sia dopato, anche se su di lui ci sono sospetti: non avrei la serenità per sfidarlo" ha chiosato Nibali.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 12:04