Nicolò De Vico punta l'Olimpia

Le ultime due vittorie consecutive contro Roma e Trento hanno aggiustato la classifica di Varese, che aveva perso le tre precedenti gare di campionato.

I biancorossi torneranno in campo il 6 dicembre per l’attesissimo derby contro l’Olimpia Milano, in programma alle ore 18.15 a Masnago.

Sfida alla quale potrebbe prendere parte anche Nicolò De Vico, vicino al rientro dopo quasi due mesi di assenza.

L’ala della squadra di coach Bulleri, intervistata da ‘La Prealpina’, è già con la mente a una delle partite più attese della stagione: “Sulla carta la gara è proibitiva, ma Milano gioca tante partite e nelle ultime uscite ha faticato un po’. Noi ce la metteremo tutta”.

“Sul piano personale l’infortunio mi ha tagliato le gambe perché stavo giocando bene. Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco, cercherò di rientare agli stessi livelli della prima parte di stagione” ha concluso.

OMNISPORT | 26-11-2020 14:43