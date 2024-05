MotoGP, Bagnaia pronto per Le Mans: "Possiamo essere veloci". Bastianini: "Una pista amica"

Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini parlano ai canali ufficiali Ducati dell'imminente impegno in MotoGP, ovvero il GP di Francia. Pecco cerca il primo successo a Le Mans con la Desmosedici, Bastianini vuole ripetersi

Guardando a tutte le sue partecipazioni al GP di Francia, Francesco Bagnaia a Le Mans ha vinto una sola volta. Correva la stagione 2018, e Pecco correva con lo Sky Racing Team VR46 in sella ad una Kalex in Moto2, dove otterrà alla fine il titolo. Tuttavia, con Ducati ancora nessun successo sul circuito transalpino: cosa a cui Bagnaia vorrà rimediare questo fine settimana, anche forte dei recenti risultati ottenuti.

Bagnaia: “Sono fiducioso, i presupposti sono incoraggianti”

Ovvero la vittoria a Jerez de la Frontera, il precedente GP di Spagna, in cui il pilota torinese è tornato a conquistare la prima posizione al traguardo dopo l’altro unico successo (sino ad ora) in questo 2024, vale a dire il Qatar. Ducati in Francia ha vinto ininterrottamente nelle ultime quattro edizioni con le proprie moto e con diversi piloti, ergo mancherebbe solo Bagnaia a dare ulteriore lustro a questo quadro.

La vittoria iberica è stata una bella botta per il morale e le motivazioni di Bagnaia, che ha ricucito il gap dal leader di classifica Jorge Martin portandolo a -17 punti. “Dopo l’ultimo fine settimana di gara a Jerez ed il test, arrivo a Le Mans piuttosto fiducioso”, ha ammesso Pecco parlando con i canali ufficiali di Ducati. “Ci sono tutti i presupposti per poter essere veloci sin da subito. In Francia siamo sempre stati competitivi e anche l’anno scorso in gara avevamo un buon passo e stavamo lottando per la vittoria”.

“Il meteo sarà un’incognita, ma saremo pronti per ogni condizione”

Ma le cose non andarono bene per il campione iridato, finito fuori pista dopo una toccata con Maverick Vinales, nel frattempo diventato un altro pericoloso rivale per il titolo nell’attuale stagione. “Purtroppo sono stato sfortunato – ha ripercorso Bagnaia – e sono stato costretto a ritirarmi per una caduta dopo essere stato colpito da un altro pilota. L’unica grande incognita, come sempre, sarà il meteo ma, in ogni caso, lavoreremo per essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione“.

Bastianini torna a Le Mans dopo la vittoria nel 2022 e l’assenza nel 2023

Il compagno di squadra nel team ufficiale Enea Bastianini ha altrettanto vinto a Le Mans, ma la cosa è avvenuta in tempi recenti: nella stagione 2022 il riminese ebbe infatti la meglio sugli avversari con la Ducati schierata dal team Gresini. Ma nel 2023 l’annus horribilis con la sequenza di infortuni, che tra l’altro gli impedirono di correre di nuovo in Francia, quella volta con la Desmosedici GP23 ufficiale.

“Sono contento di tornare a Le Mans dove l’anno scorso non ho potuto correre a causa dell’infortunio”, ha infatti spiegato Bastianini. “Si tratta sicuramente una pista amica visto che nel 2022 sono riuscito ad ottenere una vittoria. E dopo il test di Jerez sono tornato a casa contento e soddisfatto: sono fiducioso che ciò che abbiamo provato potrà esserci di aiuto sia qui che nelle prossime gare. Non vedo l’ora di scendere in pista con l’obiettivo di tornare a lottare per il podio”, ha quindi concluso il pilota attualmente secondo in classifica a 21 punti di distacco da Martin.