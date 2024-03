MotoGP Qatar diretta LIVE: Bagnaia va, scintille Binder-Martin, Acosta show

Cronaca in diretta

Fari puntati peró anche su Marc Marquez e Vinales, che stanno dando ottime risposte in questo weekend e potrebbero prendersi grosse soddisfazioni in questa gara.

Inizia il warm up, tutto prono per la partenza per questa gara serale!

Attenzione, problemi per Fernandez. Moto spenta, il pilota deve andare ai box. Rientrano tutti i meccanici in pista.

Ecco il nuovo warm up. Raul Fernandez entra in pista, ma non partirà dalla sua posizione in griglia.

GIRO 1. BAGNAIA SI PORTA IN PRIMA POSIZIONE! MARTIN RISPONDE! Spettacolo in questo primo giro!

GIRO 7. Bagnaia prova a scappare ma alle sue spalle non mollano, Martin e Binder in primis, Marquez e Acosta alle loro spalle.

GIRO 12. Acosta passa Marquez in staccata, si accende la lotta per il quarto posto!

Il Mondiale MotoGP 2024 è cominciato nel segno di Jorge Martin che si è aggiudicato ieri la prima Sprint Race della stagione sul circuito di Lusail. In programma oggi la gara vera e propria, il Gran Premio del Qatar. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pos. Pilota Moto Punti 1 Jorge MARTIN Ducati 12 2 Brad BINDER KTM 9 3 Aleix ESPARGARO Aprilia 7 4 Francesco BAGNAIA Ducati 6 5 Marc MARQUEZ Ducati 5 6 Enea BASTIANINI Ducati 4

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar prova inaugurale ieri del Motomondiale 2024. Alle sue spalle, sul podio, Brad Binder su Ktm e l’Aprilia di Aleix Espargaro che proprio nel finale ha superato un Francesco Bagnaia non apparso a suo agio sulla Ducati Factory. Quinto posto per Marc Marquez nel suo esordio ufficiale in gara su una Ducati, quella del team Gresini, meglio di Enea Bastianini con l’altra Desmosedici ufficiale.

Per quanto riguarda la griglia di partenza sarà comunque Martinator a partire davanti a tutti per effetto della pole position di ieri mattina. In prima fila accanto allo spagnolo partiranno Aleix Espargaro, su Aprilia ed Enea Bastianini, con la prima Ducati del team factory. Il campione in carica Pecco Bagnaia scatterà dalla quinta posizione alle spalle della Ktm di Brad Binder e appena davanti a Marc Marquez con la Ducati Gresini.

Il Gran Premio del Qatar si corre sul Circuito di Losail. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 18.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Aleix Espargarò (Aprilia)

3. Enea Bastianini (Ducati)

4. Brad Binder (KTM)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Alex Marquez (Ducati)

10. Maverick Vinales (Aprilia)

11. Jack Miller (KTM)

12. Raul Fernandez (Aprilia)

13. Johann Zarco (Honda)

14. Miguel Oliveira (Aprilia)

15. Marco Bezzecchi (Ducati)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Joan Mir (Honda)

18. Augusto Fernandez (KTM)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Luca Marini (Honda)

22. Franco Morbidelli (Ducati)