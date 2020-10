Niente Inter, Gervinho non ha rimpianti

L’interessamento dell’Inter per Gervinho durante l’ultima sessione di mercato è stato concreto ed è andato ad un passo dal concretizzarsi.

A rivelarlo è stato lo stesso attaccante del Parma, che ha parlato a ‘Talent d’Afrique’. L’affare avrebbe dovuto prevedere uno scambio con Andrea Pinamonti, poi non andato in porto.

L’ivoriano, però, sembra aver già voltato pagina: “Sono stato vicino alla firma con l’Inter. È un grande club, ma non sono deluso. Sono stato felice di restare a Parma. Il club fa molto affidamento su di me e io sto bene. Passare all’Inter sarebbe stato sicuramente un vantaggio per me e per la mia carriera, ma va bene così. Già essere stato nel mirino dei nerazzurri per me è stato un onore”.

OMNISPORT | 21-10-2020 17:53