Niente Next Gen per Rune: l'azzurro Arnaldi a Milano

06-11-2022 20:29

Momento magico per Holger Rune, che dopo la vittoria al Masters 1000 di Parigi-Bercy si è guadagnato un posto come riserva alle Atp Finals di Torino.

L’astro nascente danese, che ha battuto in finale Novak Djokovic, ha così dato forfait per le Next Gen ATP Finals di Milano, dove si affrontano i migliori Under 21 del mondo: al suo posto parteciperà un azzurro, Matteo Arnaldi, precedentemente il primo escluso della Race.

Saranno quindi quattro i tennisti italiani presenti al torneo di Milano: Musetti, Passaro e Arnaldi in campo, Luca Nardi prima riserva.