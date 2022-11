Niente pace con Song: Mondiale finito per Onana

29-11-2022 12:49

Adesso è ufficiale. Il primo Mondiale della carriera di André Onana è davvero finito.

Il portiere dell’Inter e del Camerun, escluso dalla formazione che ha affrontato la Serbia e dal ritiro dei Leoni Indomabili a poche ore dal match contro la squadra dei fratelli Milinkovic-Savic per motivi disciplinari legati ad alcune divergenze con il ct Rigobert Song, non ha accettato la proposta dello stesso allenatore di restare con i compagni.

Una sorta di “tregua”, un ponte per la pace e per la salvaguardia degli equilibri del gruppo che Song aveva tentato dopo la gara pareggiata 3-3 contro la Serbia: “André è uno dei portieri migliori d’Europa. Gli ho chiesto di aspettare, vedremo se si comporterà secondo le nostre regole”.

E invece, nulla da fare, Onana ha scelto di chiudere qui la sua avventura al Mondiale, in cui ha disputato solo la partita contro la Svizzera, persa 1-0. Secondo quanto trapela il portiere farà scalo a Parigi, per poi ritornare in Camerun.

L’Inter si radunerà venerdì 2 dicembre, ma come previsto per i giocatori che hanno partecipato al Mondiale Onana si aggregherà al gruppo in un secondo momento.

Il Camerun affronterà quindi l’ultima partita del girone contro il Brasile con solo due portieri a disposizione, Devis Epassy, che ha giocato contro la Serbia, e il giovane Simon Ngapandouetnbu.