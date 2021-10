Nikola Jokic surclassa Doncic: trionfo Nuggets

30-10-2021 10:32

Oltre alle gare di Nets e Lakers, tra i match della notte italiana di sabato c’era curiosità per il derby slavo tra i Denver Nuggets di Nikola Jokic e i Dallas Mavericks di Luka Doncic .

Ad avere la meglio è stato il serbo, che sembra avere già smaltito del tutto la contusione al ginocchio subita contro Utah: tripla doppia sfiorata in appena 25 minuti di partita (11 punti, 16 rimbalzi e 8 assist), fondamentale per il 106-75 finale, anche se il miglior realizzatore dei Nuggets è Will Barton con 17 punti.

Malissimo invece i Mavs che si fermano al 30% dal campo, crollano nel terzo quarto nel quale incassano 33 punti e mandano un solo giocatore in doppia cifra, ovviamente Doncic, con 16 punti, ma un magro 5/18 al tiro.

Nelle altre partite, nuovi crolli per Pelicans e Clippers, perde ancora Orlando e altro successo per gli Heat , trascinati dal duo Jimmy Butler-Bam Adebayo.

I risultati della notte:

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 105-98

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers 113-101

Denver Nuggets-Dallas Mavericks 106-75

Toronto Raptors-Orlando Magic 110-109

Miami Heat-Charlotte Hornets 114-99

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 109-113

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 111-92



OMNISPORT