05-11-2022 13:08

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno al mondo e primo anche nella corsa alle Nitto ATP Finals di Torino, si è dovuto fermare per un problema fisico nel corso dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Lo spagnolo è stato costretto al ritiro quando si trovava sul 6-3, 6-6 rit. dopo un’ora e quaranta minuti di gioco, permettendo a Holger Rune di superare il turno.

In un tweet pubblicato poco fa, ha infine annunciato la sua rinuncia alle Nitto ATP Finals, oltre che alla Coppa Davis. L’americano Taylor Fritz al suo posto.

Alcaraz alza bandiera bianca: “Devo fare dei test”

Sul punteggio di 6-5 nel secondo set contro Rune, Alcaraz ha dovuto chiamato il fisioterapista per un problema al costato. Sembrava niente di che, ma dopo quattro punti del tie-break si è dovuto arrendere, dichiarando persa la sfida con il coetaneo.

Dopo la partita, inoltre, ha pronunciato alcune frasi che hanno messo in allarme tutti i fan in ottica ATP Finals:

“Non so se ci sarò alle ATP Finals. Devo andare a casa, fare degli esami e verificare l’entità del problema. Ho preferito ritirarmi e badare a me stesso. Non riuscivo a servire bene e quando giravo il corpo mi dava fastidio la zona addominale. Piuttosto che giocare così, ho preferito ritirarmi. Voglio sempre evitare il ritiro, ma non volevo che la situazione peggiorasse. Se avessi continuato, mi sarei dovuto fermare per qualcosa di più serio. La salute viene prima di tutto”.

Senza dubbio Alcaraz sarà primo anche dopo Parigi, ma non è certo di rimanerlo se salterà anche le Finals.

In caso di assenza Fritz è il primo sostituto: non ci saranno italiani

Al momento questa è la classifica della Race to Turin, grazie alla quale si decidono i posti per le Nitto ATP Finals:

1 Alcaraz Spagna 6820

2 Nadal Spagna 5820

3 Tsitsipas Grecia 5350

4 Ruud Norvegia 5020

5 Medvedev 4065

6 Auger-Aliassime Canada 3995

7 Andry Rublev 3530

8 Novak Djokovic 3080

9 Fritz USA 2995

10 Hurkacz Polonia 2905

11 Zverev 2700

12 Carreño Busta Spagna2495

13 Norrie GBR 2490

14 Carreño Busta Spagna 2445 +1

15 Sinner Italia 2410

16 Berrettini Italia 2375 -1

La prima riserva è l’americano Taylor Fritz, che quindi sarebbe l’eventuale sostituto. La seconda riserva è il polacco Hurkacz. Poi a scalare ci sarebbero Carreno Busta e Norrie, poi gli italiani Sinner e Berrettini che sono fuori dalle Finals.

Ufficiale il ritiro di Alcaraz, il suo post su Twitter

Gli esiti degli esami erano attesi per domani, e invece Alcaraz sorprende tutti e annuncia, già nel corso della giornata di oggi, il suo forfait sia per le Nitto ATP Finals che per la Coppa Davis.

Questo il post social col quale Alcaraz ha comunicato al mondo il suo infortunio:

“Dopo essere stato valutato dal mio team medico, composto dal Dr. Lopez Martinez e dal Dr. Juanjo Moreno, purtroppo questo è il risultato del mio infortunio: strappo muscolare della muscolatura obliqua interna della parete addominale laterale sinistra, con un tempo di recupero stimato di sei settimane.

Purtroppo non potrò giocare le ATP Finals o le Davis Cup Finals. È un momento difficile e doloroso, perdere questi due eventi importanti per me, ma possiamo solo rimanere positivioe pensare a recuperare bene. Grazie per il vostro sostegno!”.