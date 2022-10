30-10-2022 14:43

L’anno di Matteo Berrettini non si conclude al meglio. Dopo i problemi fisici di Napoli il tennista romano ha rinunciato al torneo di Vienna, salutando il sogno Nitto ATP Final di Torino e ora salterà anche l’ultimo Masters 1000 di Parigi.

Matteo Berrettini costretto a dare forfait a Parigi

Nulla da fare per Matteo Berrettini. L’infortunio al piede rimediato nel torneo ATP di Napoli ferma ancora in questo tribolato anno il percorso dell’azzurro. Dopo aver deciso di saltare il torneo di Vienna ora, infatti, salterà anche il Masters 1000 di Parigi Bercy. Nonostante il 2022 non sia stato il suo anno il romano è riuscito a vincere due tornei su erba e disputare quattro finali su 12 tornei a cui ha preso parte. Dopo Napoli, il suo allenatore Vincenzo Santopadre aveva rassicurato spiegando come l’infortunio non fosse particolarmente grave: da capire se dopo l’ufficialità delle mancate Finals Berrettini abbia deliberatamente scelto di prendersi una breve pausa.

Ora rimane la Coppa Davis

La stagione, infatti, non è ancora terminata. O meglio, a livello ATP sì ma c’è ancora l’impegno con la maglia azzurra e con la Coppa Davis. Dopo aver giocato a Bologna, Berrettini e tutta l’Italia di Capitan Filippo Volandri saranno impegnati con la fase finale a Malaga. L’appuntamento è tra meno di un mese, il 24 novembre, per i quarti di finale contro gli Stati Uniti. Di certo visto anche le difficoltà e i problemi di Sinner ci si augura che almeno Berrettini riesca a essere al top della forma.

Tennis, tutti gli infortuni dell’anno di Berrettini

Non è stato, di certo, un 2022 indimenticabile per l’azzurro. Risultati a parte è infatti mancata la continuità a causa dei continui e troppi infortuni che hanno tormentato l’azzurro. L’anno sembrava partito al meglio, dopo il ritiro dalle Finals di Torino, con la semifinale agli Australian Open. Poi, però, sono iniziati i problemi con un nuovo guaio agli addominali riscontrato a Indian Wells. A marzo si è fermato operandosi alla mano e saltando praticamente per intero la stagione sul rosso. Tornato per la stagione in erba ha subito vinto due tornei, tra cui il Queen’s. Sembrava poter essere tra i favoriti per la vittoria finale di Wimbledon ma poi è risultato positivo al Covid. Il virus ha lasciato degli strascichi con una stagione su cemento non indimenticabile. Gioca poi la Davis e si ferma di nuovo a Napoli.