La decisione di Berrettini sul torneo di Vienna

24-10-2022 15:43

Matteo Berrettini ha affidato ai propri canali social la decisione in merito alla sua presenza o meno a Vienna.

L’annuncio su Instagram del tennista romano: “I medici mi hanno iinformato che non sono in grado di competere a Vienna, farò tutto il possibile per cercare di esserci a Parigi”. Nessuna buona notizia quindi per il tennista romano, che con queste poche righe, non lascia adito ad alcun dubbio.

Matteo Berrettini non scenderà quindi in campo nell’Atp 500 di Vienna a causa dell’infortunio al piede sinistro, accusato in semifinale a Napoli. Proprio nella giornata di oggi, il tennista azzurro si è sottoposto ad alcuni esami strumentali mirati, il cui esito non è stato confortante. I medici hanno informato il giocatore che non potrà disputare il torneo austriaco.

A questo punto, si modifica l’agenda di Berrettini. L’obiettivo adesso è quello di recuperare per il Masters 1000 di Parigi Bercy, in programma la prossima settimana. “A seguito di molteplici valutazioni da parte di esperti medici sul mio piede sinistro, sono stato informato che non sono in grado di competere a Vienna – scrive Berrettini – Farò tutto il possibile per cercare di esserci a Parigi”.