Nizzolo: "Secondo? Ci ho fatto l'abitudine"

Ancora niente vittorie al Giro d’Italia per Giacomo Nizzolo, che con il secondo posto di oggi ha però conquistato la maglia ciclamino della classifica a punti: “È un simbolo che amo, una maglia che ho già avuto la fortuna di vincere, anche se era all’epoca era rossa, Sono contento di vestirla domani e mi godrò ancora di più una giornata impegnativa”

Sulla vittoria sfumata: “Diciamo che ci ho fatto l’abitudine con queste sensazioni, però credo di aver fatto il massimo. Non ho rimpianti, ho trovato ancora qualcuno più forte di me oggi. Però continuo a crederci e non mollerò”, le parole a Spazio Ciclismo.

OMNISPORT | 12-05-2021 20:07