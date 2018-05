Non gioca da un anno ma va ai Mondiali: incredibile Ben Arfa

Se avesse saputo che la sua ultima partita ufficiale sarebbe stata più di un anno fa, probabilmente non ci avrebbe creduto nemmeno lui. Invece, nella sua altalenante carriera, Hatem Ben Arfa sembra essere giunto nella fase più negativa della propria vita calcistica.

Dopo una stagione disastrosa in Premier League, precisamente in quel Newcastle United che un anno dopo sarebbe stato allenato da Rafa Benitez, il classe ’87 tornò in Ligue 1, campionato in cui non prendeva parte dal 2011, quando lasciò il Marsiglia. Il Nizza gli diede un’occasione che Ben Arfa sfruttò al meglio, rilanciandosi sul panorama europeo e attirando su di sé l’interesse di molte squadre di livello come il Barcellona, l’Inter e la Juventus, prima di accettare l’offerta del Paris Saint Germain e iniziare una lenta decadenza.

Il 12 marzo del 2017, il trequartista del PSG corse sul campo da gioco contro il Lorient per l’ultima volta, inconsapevole di quello che poi sarebbe successo. La società parigina decise di mettere fuori rosa l’ex Hull City impedendogli anche di allenarsi con i compagni per tutta la stagione (quella che si è appena conclusa), ma a quanto pare sembra non esistere limite al peggio per il 31enne.

Messo ai margini della squadra che avrebbe dovuto rilanciarlo nel calcio che conta, Ben Arfa vide davanti a sé dileguarsi anche le ultime possibilità di tornare protagonista con un’altra maglia, visto che il PSG non trovò per un soffio l’accordo per la sua cessione confinandolo in una situazione che ricorda moltissimo quella di Balotelli al Liverpool: separato in casa.

Tuttavia, il trequartista francese ha deciso di non gettare la spugna. Prima di intraprendere una nuova avventura calcistica da giocatore, che probabilmente lo porterà ad indossare la maglia rossonera del Rennes, Hatem ha deciso di reinventare il proprio mestiere e si improvvisa cronista: insieme all’ivoriano Yaya Touré, avrà una rubrica tutta sua per France Football in occasione dei Mondiali, quel torneo prestigioso a cui non ha mai potuto partecipare da calciatore.

Con un pizzico di velata e malinconica ironia, la sua rubrica si chiamerà ‘Tribuna libera’. Che sia un nuovo inizio per Ben Arfa?

SPORTAL.IT | 28-05-2018 15:25