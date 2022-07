Norrie: "Wimbledon? Imbarazzante non aver ricevuto punti"

27-07-2022 14:19

Se Wimbledon avesse assegnato i punti, Norrie adesso starebbe nella top 10. Così però non è stato, per il britannico è una situazione inaccettabile: “E’ abbastanza frustrante, ma non ci posso fare nulla”.

“Mi piace pensare che nei tornei cambi poco perché comunque sono sempre testa di serie – continua Norrie -, ma ovviamente è imbarazzante non aver ricevuto punti per quanto fatto a Wimbledon. Ci sono tanti giocatori, oltre al sottoscritto, che in caso di attribuzione avrebbero compiuto un salto di qualità enorme“.